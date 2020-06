Neizvolitev Terška za del opozicije pokazatelj trdnosti koalicije; v tej različni odzivi

Ljubljana, 16. junija - V opozicijskih strankah so po neizvolitvi Andraža Terška za ustavnega sodnika spomnili, da so mu poslanske skupine javno obljubljale dovolj glasov. Kot ugotavljajo, je tajno glasovanje pokazalo na trdnost koalicije, saj SDS Teršku nasprotuje. Poslanci SMC so ga po navedbah vodje Janje Sluga v skladu z napovedjo podprli in so nad izidom razočarani.