Đokovićev Adria Tour jezi Nemce

Berlin, 16. junija - Teniška serija Adria Tour, ki jo organizira prvi igralec sveta Novak Đoković in ki bi se lahko ustavila tudi v Portorožu, gre močno v nos nemškim medijem. Kot poročajo, se na njej igralci vedejo neodgovorno za čas, ko je v Evropi še veliko okuženih s covidom-19 in ko je velika nevarnost, da pride do drugega vala epidemije.