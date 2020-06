Garancija InnovFin za podjetja tudi za protikoronske ukrepe

Ljubljana, 16. junija - Garancija InnovFin Evropske investicijske banke in Unicredita, ki je namenjena lažjemu dostopu do financiranja malega gospodarstva v devetih državah srednje in vzhodne Evrope, tudi v Sloveniji, je poslej na voljo tudi za obvladovanje likvidnostnih težav, ki so posledica covida-19, in za podporo digitalni transformaciji.