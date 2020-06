Nekdanja glavna sestra v Valdoltri se slabo spominja sodelovanja v javnih razpisih

Ljubljana, 16. junija - Na današnjem nadaljevanju sojenja zaradi domnevne korupcije v zdravstvu so o načinu dela in nabave medicinskih materialov v Ortopedski bolnišnici pričale bivša in sedanja vodja nabave, vodja registra implantatov ter nekdanja glavna sestra v operacijskem bloku. Slednja se ni spominjala ali ni vedela odgovoriti na velik del vprašanj.