Poslanci zvišali kazni za tihotapljenje tujcev in pomoč pri nezakonitem bivanju v Sloveniji

Ljubljana, 16. junija - Državni zbor je z 48 glasovi za in 35 proti sprejel spremembo kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za organizatorje nezakonitih prehodov meje in za pomoč pri nezakonitem bivanju v Sloveniji. Spremembo so podprli v koaliciji in SNS, medtem ko so ji preostale poslanske skupine nasprotovale.