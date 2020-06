Britansko združenje temnopoltih avtorjev pozvalo k spremembam v založništvu

London, 18. junija - Novonastalo Združenje temnopoltih avtorjev je s podpisi več kot 100 avtorjev pozvalo, naj večje britanske založbe naslovijo zakoreninjene neenakosti pri izdajanju del in zaposlovanju. Med podporniki so britansko-nigerijska avtorica in prejemnica nagrade booker Bernardine Evaristo, pisatelj Benjamin Zephaniah in pisateljica Malorie Blackman.