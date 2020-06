Na Otoku zaradi koronavirusa skokovita rast števila brezposelnih

London, 16. junija - V Veliki Britaniji je število zahtevkov za nadomestilo za brezposlenost v treh mesecih do konca maja, ko so zaradi koronavirusa veljali številni omejitveni ukrepi, poskočilo za 126 odstotkov na 2,8 milijona. Od aprila do maja jih je bilo po podatkih britanskega statističnega urada za četrtino več, prostih delovnih mest pa je bilo rekordno malo.