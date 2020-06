Lovcem dovoljenje za odstrel 115 medvedov

Ljubljana, 16. junija - Lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom bodo lahko odstreli 115 medvedov. Agencija RS za okolje (Arso) je namreč prejšnji teden izdala dovoljenje za odstrel, ki velja do konca septembra na več območjih v državi, ki so bila določena glede na lokalne povečane gostote medvedov in konfliktov, ki jih medvedi povzročajo.