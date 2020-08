SOS za vode: Drava čistejša, a kopanje v njej še vedno odsvetovano

Maribor, 7. avgusta - Kot pri večini ostalih večjih rek v Sloveniji se z vlaganji v čistilne naprave izboljšuje tudi stanje Drave. Zadnjih pet let je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) kemijsko stanje te reke na vseh merilnih mestih dobro. A je morebitno kopanje ljudi v reki odsvetovano zaradi drugih dejavnikov, kot so močan tok in nihanja v pretoku.