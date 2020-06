Epidemija novega koronavirusa ZD Ljubljana prinesla izgubo, a tudi pozitivne organizacijske spremembe

Ljubljana, 16. junija - Epidemija novega koronavirusa je Zdravstvenemu domu (ZD) Ljubljana prinesla 3,8 milijona minusa, a tudi pozitivne spremembe, na primer v načinu dela. Kot primer so na današnji novinarski konferenci izpostavili več obravnav bolnikov na daljavo, kadar je to strokovno utemeljeno, in boljši odnos med zdravstvenimi delavci in bolniki.