Pri spremljanju zdravja sladkornih bolnikov v času epidemije pomagala tudi tehnologija

Ljubljana, 16. junija - Med epidemijo covida-19, ki je ustavila večji del zdravstva, se je spremenila tudi obravnava bolnikov s sladkorno boleznijo. V diabetoloških ambulantah so si pomagali s telefonskimi in video klici, ob tem pa so zdravniki izpostavili tudi pomen dostopa do zdravil in sodobnih medicinskih pripomočkov, ki bolnikom olajšajo spremljanje kronične bolezni.