V Krškem želijo tamkajšnja vina predstaviti kot regijsko turistično zanimivost

Krško, 16. junija - Kmečka zadruga Krško je v okviru svoje kleti in Vinoteke Turn v neposredni bližini gradu Šrajbarski turn danes odprla Vinsko-gastronomski center Turn, s katerim sledijo zahtevam sodobnih potrošnikov in želijo svoja vrhunska vina predstaviti kot regijsko turistično znamenitost. Center so uredili v okviru projekta Od ribiča do graščaka.