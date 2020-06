Na Hrvaškem prejšnji konec tedna več kot pol milijona turističnih nočitev

Zagreb, 16. junija - Hrvaško je konec prejšnjega tedna obiskalo skoraj 100.000 turistov, ki so ustvarili 511.000 nočitev. Tujih gostov je bilo okoli 70.000, največ iz Nemčije in Slovenije. Ob odpravi ukrepov v Nemčiji in Avstriji večjo rast števila turistov pričakujejo od tega tedna dalje, je dejal direktor hrvaške turistične skupnosti (HTZ) Kristjan Stančić.