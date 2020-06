Mariborska parada ponosa zaenkrat prestavljena na jesen

Maribor, 16. junija - V Mariboru so junija lani izvedli prvo parado ponosa, letos pa so jo zaradi ukrepov, povezanih z novim koronavirusom, zaenkrat prestavili na jesen. Bodo pa v juniju izvedli nekatere druge aktivnosti namenjene predstavljanju tematik, s katerimi se srečujejo osebe z različnimi spolnimi identitetami in usmerjenostmi.