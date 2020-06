V Slovenskem zdravniškem društvu opozarjajo na tragične posledice meningokoknega meningitisa

Ljubljana, 16. junija - Na novinarski konferenci sekcije za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu so opozorili na tragične posledice meningokoknega meningitisa. Bolezen, ki so ji še posebej izpostavljeni otroci in nekateri mladostniki, ima hiter in agresiven potek, življenje lahko vzame v nekaj urah, zato zdravniki pozivajo k cepljenju.