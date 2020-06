Pri mariborskem oddelku za onkologijo nastal Mali beli gaj

Maribor, 17. junija - Pri stavbi oddelka za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so danes slovesno odprli majhen park. Avtorsko delo Mali beli gaj krajinske arhitektke Tine Kuhar je namenjeno bolnikom kot prostor druženja, počitka in umiritve, pa tudi njihovim svojcem in zaposlenim v kliničnem centru, da lahko za trenutek odložijo skrbi in delo.