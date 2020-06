Noveli zakona o preprečevanju pranja denarja zelena luč

Ljubljana, 16. junija - Zaradi opomina Evropske komisije, ker Slovenija ni prenesla pete evropske direktive o preprečevanju pranja denarja, je vlada pohitela s pripravo predloga novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Poslanci so poudarili pomembnost nadzora tega področja, DZ je predlog s 53 glasovi za in nobenim proti prižgal zeleno luč.