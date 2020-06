Grad Negova postaja mednarodno prepoznano kulturno središče

Gornja Radgona, 16. junija - V prvem slovenskem središču podeželske dediščine na gradu Negova so danes predstavili projekt Ruritage, ki vključuje številne države po svetu. Odprli so prvo trajnostno, zeleno in odgovorno izposojevalnico koles recikel ter pripravili program prireditev, vse s ciljem, da grad Negova postane regionalno in mednarodno prepoznano kulturno središče.