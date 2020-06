V spopadih na indijsko-kitajski meji ubiti trije indijski vojaki

New Delhi/Peking, 16. junija - Na meji med Indijo in Kitajsko v Himalaji, zaradi katere sta državi v sporu, so ponoči izbruhnili spopadi med indijskimi in kitajskimi vojaki. Po prvih podatkih so bili ubiti trije indijski vojaki. Kitajska pa je sporočila, da so indijski vojaki prečkali mejo.