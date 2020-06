Pri Slovenski matici zdaj še Trboveljska knjiga

Ljubljana, 16. junija - Pri Slovensk matici so izdali in danes predstavili pet novih knjig. Med njimi sta Trboveljska knjiga, za katero je besedila izbral in jo uredil Uroš Zupan, in ponatis romana Ivana Cankarja Tujci. Slednji je po besedah avtorice spremne besede Vesne Mikolič drugi v seriji, v kateri ponatiskujejo Cankarjeva dela, izšla pri Slovenski matici.