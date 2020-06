Ljubljana, 16. junija - Novinarska konferenca Mestne občine Nova Gorica, na kateri bodo med drugim predstavili novosti za izboljšanje in nadgradnjo storitev občine za občane, bo danes ob 13. uri (IN NE ob 11.30, kot je bilo napovedano sprva) v stekleni dvorani MO Nova Gorica na Trgu Edvarda Kardelja 1 v Novi Gorici, so sporočili z novogoriške mestne občine.