Predlog DS za reševanje problema odpadne embalaže brezpredmeten

Ljubljana, 16. junija - Ker je vlada nujen odvoz nakopičene odpadne embalaže v centrih komunalnih podjetij začasno uredila v protikoronski zakonodaji, je predlog zakona za reševanje te problematike, ki so ga naslovili v državnem svetu skupaj z zbornico komunalnega gospodarstva, brezpredmeten. A v DZ so izrazili nujnost sistemske ureditve področja do konca leta.