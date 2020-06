Na Ptuju po epidemiji le uradno odprtje razstave Sandija Červeka

Ptuj, 16. junija - Za sredi marca načrtovana razstava prekmurskega slikarja Sandija Červeka v ptujski mestni galeriji, katere uradno odprtje in vodeni ogled so takrat morali zaradi izbruha epidemije odpovedati, bo danes vendarle tudi uradno odprla svoja vrata. Umetnika in njegovo delo bo predstavila kustosinja razstave Irma Brodnjak, ta pa bo na ogled do 5. julija.