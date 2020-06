Pahor na žalni slovesnosti ob Lipi sprave zaželel, da bi bilo več strpnosti

Ljubljana, 15. junija - Predsednik republike Borut Pahor se je danes udeležil žalne slovesnosti ob Lipi sprave na ljubljanskih Žalah. K Lipi sprave je položil venec. V govoru na slovesnosti pa je poudaril, da v zadnjem času lahko opazimo dejanske rezultate simbolnih in stvarnih naporov za narodno pomiritev in spravo, so prek Twitterja sporočili z njegovega urada.