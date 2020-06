Blejsko srečanje spodbudilo optimizem turističnih delavcev

Bled, 15. junija - Ponovno odprt hotel Bled Rose je danes na Bledu gostil enega prvih dogodkov na področju turizma po epidemiji novega koronavirusa. Zbrani predstavniki iz turizma, lokalne skupnosti in države so na družabnem srečanju, na katerem je prevladoval optimizem, izpostavili pomen butičnega turizma in kakovosti, ki ju lahko ponudita Bled in Slovenija.