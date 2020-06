Dokončan še tretji stadion za nogometno SP 2022

Doha, 15. junija - Organizatorji svetovnega prvenstva v nogometu leta 2022 v Katarju so dokončali še tretji stadion, na katerem bodo potekale tekme čez dobri dve leti. To je stadion Education City v Al-Rajjanu na obrobju prestolnice Dohe za okrog 40.000 gledalcev. Na njem bodo potekale tekme do četrtfinala, po SP pa bo kapaciteta stadiona zmanjšana za polovico.