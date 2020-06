Mariborski tretješolci zaključujejo karanteno, razreda novogoriških petošolcev letos ne bo več v šolo

Nova Gorica/Maribor/Jesenice, 15. junija - Razred petošolcev iz novogoriške osnovne šole je zaradi primera okužbe z novim koronavirusom, ki so jo ob koncu tedna potrdili pri enem od njihovih sošolcev, odšel v karanteno, kjer bodo tudi zaključili letošnje šolsko leto. Medtem pa mariborski tretješolci karanteno, ki so jo začeli 2. junija, zaključujejo in se v torek vračajo v šolske klopi.