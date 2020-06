Ljubljanski mestni svet prikimal rebalansu letošnjega proračuna

Ljubljana, 15. junija - Ljubljanski mestni svetniki so s 25 glasovi za in 10 proti potrdili rebalans letošnjega proračuna, ki je načrtovan v višini 406,6 milijona evrov in je od sprejetega nižji za 14,7 milijona evrov. Občina je med drugim za 200.000 evrov povečala kapitalski vložek občinskemu stanovanjskemu skladu, nekatere naložbe pa preložila na drugo leto.