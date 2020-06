Med gašenjem gorečega avtomobila v križišču prišlo do trka vozil

Lukovica, 15. junija - Okoli 15. ure je v križišču izvoza z avtoceste v Blagovici v smeri Celja in regionalne ceste Ljubljana-Celje zagorelo vozilo. Gasiti so ga začeli mimovozeči vozniki, v njihova ustavljena vozila pa je nato trčil avtomobil. Pri tem se je poškodovala tudi ena oseba, ki so jo na kraju nesreče oskrbeli domžalski reševalci.