Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 6.)

Ljubljana, 15. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da je Slovenija ponovno odprla mejo z Italijo, na meji med Novo Gorico in Gorico so tudi simbolično umaknili ograjo. Med drugim so pisale tudi o besedah premierja Janeza Janše, da imajo pristojni organi vsa potrebna pooblastila, da ukrepajo v primerih t. i. vard, in o podaljšanju zasega Agrokorjevih delnic.