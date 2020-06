Evropske borze končale v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 15. junija - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so današnje trgovanje končali v rdečem. Evro je pridobil, cene nafte pa so neenotne. Razpoloženje vlagateljev so po besedah analitikov pokvarile novice o znova povečanem številu okužb z novim koronavirusom na Kitajskem in v ZDA, piše francoska tiskovna agencija AFP.