Finale prihodnje Evrovizije bo 22. maja 2021

Rotterdam, 15. junija - Tekmovanje za pesem Evrovizije, ki so ga letos zaradi koronavirusa odpovedali, bo potekalo 22. maja prihodnje leto. Oba predizbora pa bosta v Rotterdamu predvidoma 18. in 20. maja 2021, so danes sporočili s pristojne nizozemske televizije. Pri prizorišču ni sprememb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.