Plinski terminal na Krku s polno zmogljivostjo v treh letih

Zagreb, 15. junija - Zmogljivosti terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na otoku Krk so v celoti zakupljene že za prva tri plinska leta po začetku obratovanja, ki je predvideno za začetek leta 2021, je danes sporočilo javno podjetje LNG Hrvatska. Del zmogljivosti hrvaškega LNG je do leta 2035 zakupila katarska družba Powerglobe Qatar, so dodali.