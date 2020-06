Policija pri državljanu Kosova našla sedem migrantov

Koper, 15. junija - Koprski policisti so danes zjutraj ustavili 41-letnega državljana Kosova in med postopkom ugotovili, da v vozilu prevaža sedem tujih državljanov, ki so nedovoljeno prečkali državno mejo. Vozniku zaradi tihotapljenja tujcev preko državne meje sledi kazenska ovadba, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.