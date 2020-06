Na Irskem dogovor o oblikovanju koalicije

Dublin, 15. junija - Na Irskem so se po več kot štirih mesecih od parlamentarnih volitev tri stranke dogovorile o oblikovanju koalicije in menjavi predsednika vlade na sredini mandata. Predsedniki desnosredinskih strank Fianna Fail in Fine Gael ter Zelenih so namreč danes podpisali osnutek programa dela vlade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.