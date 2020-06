V Ljubljani festival Spider o plesni umetnosti in trgu

Ljubljana, 17. junija - V naravnem okolju parka Tivoli se bo danes začel festival radikalnih teles Spider. Festival je posvečen plesu, gibu in glasu, poleg umetniškega programa pa bo ponudil tudi teoretsko misel in izkušnje s trga v evropskih državah, ki jih je koronavirus manj oplazil. Do sobote bo združil več deset umetnikov, teoretikov in profesionalcev.