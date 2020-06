Slovenija del pobude za vzpostavitev globalnega partnerstva za umetno inteligenco

Ljubljana, 15. junija - Slovenija se je pridružila mednarodni pobudi za vzpostavitev globalnega partnerstva za umetno inteligenco, katerega cilj je podpirati in usmerjati odgovorno uporabo in razvoj umetne inteligence, ki bo ob upoštevanju človekovih pravic in raznolikosti spodbujala inovacije in gospodarsko rast. Sodelovalo bo devet slovenskih strokovnjakov.