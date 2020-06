V Rusiji Američana zaradi vohunjenja obsodili na 16 let zaporne kazni

Moskva/Washington, 15. junija - Rusko sodišče je danes Američana Paula Whelana zaradi vohunjenja obsodilo na 16 let zaporne kazni. Whelan je že napovedal pritožbo. Sodba bi lahko še zaostrila že tako napete odnose med Moskvo in Washingtonom. Veleposlanik ZDA v Moskvi je dejal, da sojenje predstavlja kršenje človekovih pravic. ZDA so tudi zahtevale njegovo takojšnjo izpustitev.