Pahor presenečenim litijskim devetošolcem čestital ob zaključku osnovne šole

Litija, 15. junija - Ravnatelj in učitelji Osnovne šole Litija so poskrbeli za posebno presenečenje svojim devetošolcem. Na današnjo zaključno prireditev so namreč kot gosta povabili predsednika republike Boruta Pahorja, ki je devetošolcem čestital ob uspešnem zaključku osnovne šole, so sporočili z urada predsednika republike.