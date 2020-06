Žiga Predan za STA: Na festivalu Spider o družbeni koreografiji in plesnem trgu

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 16. junija - Festival radikalnih teles Spider bo v 9. izdaji poleg umetniškega programa ponudil tudi radikalna pogovora in (ne)konferenco o trgu na področju plesa. Med 17. in 20. junijem bo združil več deset umetnikov, teoretikov in profesionalcev. V ospredju zanimanja bo družbena koreografija in njeno spreminjanje, je za STA povedal direktor Žiga Predan.