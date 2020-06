Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani doniralo zaščitna sredstva in aparat za dezinfekcijo

Ljubljana, 15. junija - Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je ministrstvu za zdravje in upravi za zaščito in reševanje predalo donacijo zaščitnih sredstev in aparata za dezinfekcijo bolnišničnih prostorov. Aparat z obsevanjem uniči bakterije, viruse in mikroorganizme, komplete zaščitne opreme pa bodo poleg zdravstvenih ustanov namenili tudi potrebam civilne zaščite.