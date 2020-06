Grad Dobrovo z novostmi še bližje obiskovalcem

Dobrovo, 15. junija - Na gradu Dobrovo so danes odprli nekatere novosti, s katerimi se želijo še bolj približati obiskovalcem. Nekdanjo odkrito teraso so po pokritju še zasteklili, v prostorih nekdanjega turistično-informacijskega centra je Klet Brda odprla Center rebul, po več mesecih pa so znova odprli tudi grajsko restavracijo.