Domnevni oškodovanec zanikal izsiljevanje s strani bratov Plava

Kranj, 15. junija - V sojenju bratoma Ediju in Metiju Plava za kaznivo dejanje izsiljevanja je bil danes na kranjskem okrožnem sodišču zaslišan domnevni oškodovanec Aleksander Arh, ki pa je izsiljevanje v celoti zanikal. To je storil tudi že v preiskavi v letih 2017 in 2018, medtem ko kazenski postopek temelji na ovadbi iz leta 2015.