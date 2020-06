Safet Hadžić ni več trener ljubljanske Olimpije

Ljubljana, 15. junija - Predsednik ljubljanske Olimpije Milan Mandarić in športni direktor Mladen Rudonja sta na današnjem sestanku s trenerjem Safetom Hadžićem analizirala stanje v klubu po porazu proti Celju. Ocenila sta, da stanje v ekipi in prikazana igra izzivata skrb za nadaljnje uspehe Olimpije in terjata hitro ukrepanje: Hadžić ni več trener zmajev.