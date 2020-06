Na Kitajskem odkrili še 49 novih okužb z novim koronavirusom, v Pekingu zaprli deset sosesk

Peking, 15. junija - Na Kitajskem so danes zabeležili še 49 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Največ, in sicer 36, so jih potrdili v Pekingu, kjer oblasti skušajo zajeziti nov izbruh okužb, ki je povezan s tržnico mesa ter sadja in zelenjave. V strahu pred drugim valom epidemije so oblasti v Pekingu danes zaprle še deset stanovanjskih sosesk.