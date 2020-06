Na ogled letalski posnetki velenjske občine od leta 1972

Velenje, 20. junija - Preko aplikacije Prostorski informacijski sistem (Piso) so na voljo letalski posnetki terena velenjske občine, ki jih od leta 1972 ciklično dela Geodetska uprava RS. Letalski posnetki prostora pa prikazujejo razvoj grajenega okolja in preoblikovanje krajine v obdobju zadnjih 50 let in so neprecenljiv vir podatkov za različne analize.