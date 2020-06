Slovenski rokometaši čakajo na kvalifikacijske tekmece za EP 2022

Dunaj, 16. junija - Evropska rokometna zveza (EHF) bo danes ob 17. uri priredila žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na moškem evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. Slovenska izbrana vrsta bo igro kroglic na Dunaju pričakala v prvem jakostnem bobnu, v njem so tudi Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Francija, Češka in Islandija.