Mineva 100 let od rojstva slovenske plesalke Žive Kraigher

Ljubljana, 16. junija - Danes mineva 100 let od rojstva ene od utemeljiteljic sodobnega plesa na Slovenskem Žive Kraigher. Plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja je leta 1973 ustanovila znameniti Studio za sodobni ples, iz katerega so izšli mnogi slovenski plesni ustvarjalci in kritiki, o svoji plesni poti pa je veliko razkrila v posthumno izdani knjigi.