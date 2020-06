Unicef in WHO svarita pred nevarnim "časovnim strojem" zaradi covida-19

Aman, 15. junija - Zaradi posledic pandemije novega koronavirusa na že tako krhke zdravstvene sisteme bi lahko na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki do konca leta umrlo dodatnih 51.000 otrok, mlajših od pet let. To bi pomenilo skoraj 40-odstotno povečanje smrtnosti v tej starostni skupini in vrnitev 20 let nazaj, svarita Unicef in Svetovna zdravstvena organizacija.