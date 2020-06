Območje evra in EU aprila s skoraj 30-odstotnim padcem izvoza

Luxembourg, 15. junija - Ukrepi za omejitev pandemije covida-19 so imeli tudi aprila znaten učinek na mednarodno blagovno menjavo. Območje evra je v medletni primerjavi beležilo 29,3 odstotka nižji izvoz in 24,8 odstotka nižji uvoz blaga. Celotna EU je imela 28,2-odstotni padec izvoza in 22,7-odstotni padec uvoza.